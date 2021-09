Atletica, coinvolti in un incidente stradale Osama Zoghlami e Federica Sugamiele

Sono stati coinvolti in un incidente stradale grave i due azzurri dell’atletica leggera italiana Osama Zoghlami, del Cus Palermo (che ha partecipato alle Olimpiadi nei 3000 siepi), e la fidanzata Federica Sugamiele. E’ accaduto ieri alle porte di Trapani. Viaggiavano su una macchina in compagnia di altri due loro amici che si erano sposati da poco. Lo riporta Gazzetta.it

Si stavano dirigendo all’aeroporto di Trapani Birgi, dove sarebbe iniziato il viaggio di nozze degli sposi. L’automobile si è scontrata con un altro automezzo nella frazione di Locogrande. A bordo dell’altra vettura coinvolta c’erano due ragazzi. Tutte ferite nello scontro le persone coinvolte. L’esatta dinamica ancora non è stata ricostruita.

La sposa è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso a Palermo, insieme ad uno dei due giovani che viaggiavano nell’automezzo. Quest’ultimo sarebbe in gravi condizioni. La Sugamiele ha riportato solo dei traumi ed è stata ricoverata nel nosocomio Sant’Antonio Abate, non in gravi condizioni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport