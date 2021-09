Canottaggio, oro e bronzo per l’Italia nelle Sprint Finals di Oeiras

Chiusura col botto per gli azzurri alle World Rowing Sprint Finals di Oeiras, il mondiale di specialità di questa disciplina remiera che diventerà olimpica ai Giochi del 2028.

Sulla spiaggia di Praia da Torre l’Italia ha conquistato due medaglie, una d’oro nel singolo maschile senior, con Giovanni Ficarra già campione del mondo pesi leggeri, e una di bronzo nel doppio junior maschile con Giuseppe Condurso e Pietro Fugazzotto.

Entusiasmante la prova nel singolo di Ficarra che, dopo aver superato con grande autorevolezza tutti i turni eliminatori, nella finalissima ha avuto la meglio nei confronti del norvegese Kjetil Borch, argento alle Olimpiadi di Tokyo in singolo e due volte campione del mondo assoluto. Nel doppio junior maschile, invece, Condurso e Fugazzotto si sono imposti nella finale per il terzo e quarto posto sul Giappone, mentre la vittoria di specialità è andata alla Spagna davanti alla Francia che in semifinale aveva battuto gli azzurri.

Prossimo appuntamento per l’Italremo sempre ad Oeiras da venerdì 1° a domenica 3 ottobre per i Campionati Mondiali di Coastal Rowing di Endurance.

(foto@canottaggio.org)

