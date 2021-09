Classi Olimpiche di vela: agli Italiani, le Fiamme Gialle conquistano 5 medaglie

Varese – Si è concluso nella giornata di ieri, sulle rive dell’alto Garda, il Campionato Italiano Classi Olimpiche 2021. Ancora una volta gli atleti delle Fiamme Gialle di Gaeta confermano la loro supremazia in ambito nazionale.

Titolo italiano per Marta Maggetti nella nuova classe olimpica iQFoil femminile, che ha dominato vincendo ben 9 delle 15 prove disputate, imponendosi nettamente anche nella classifica open, con atlete provenienti da 6 nazioni. Nell’ultima giornata la laserista Carolina Albano si aggiudica il gradino più alto del podio nella classe Ilca 6.

Sul podio del windsurf foil maschile anche il gialloverde Daniele Benedetti, che conclude la rassegna in terza posizione tra gli italiani, nell’agguerritissima flotta composta da 44 atleti provenienti da 11 nazioni. Medaglia di bronzo anche nella classe 49erFx con il terzo posto conquistato da Carlotta Omari, in coppia con Sveva Carraro (Aeronautica Militare).

Ottimi risultati anche dal singolo maschile classe ILCA 7, grazie alla medaglia d’argento vinta da Gianmarco Planchestainer.

Il Trofeo Carlo Rolandi

In ricordo del Presidente Onorario della Federvela, figura storica della vela italiana, ex presidente federale e atleta olimpico, scomparso quest’anno, la Federazione Italiana Vela ha istituito il “Trofeo Challenge Carlo Rolandi” da assegnare al circolo risultato primo nella classifica a punti per le prestazioni dei propri equipaggi.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del neo-istituito premio è stata la Sezione Vela della Guardia di Finanza. Al secondo posto lo Yacht Club Italiano e al terzo la Fraglia Vela Malcesine. Grande la soddisfazione dell’intero Team delle Fiamme Gialle per aver confermato per il terzo anno consecutivo il primato tra i circoli velici italiani.

Di particolare rilevanza è stata la cerimonia organizzata dalla Federazione “Una Olimpiade Indimenticabile”, appositamente voluta dal presidente Francesco Ettorre per festeggiare l’intera rappresentativa nazionale a Tokyo. Particolare ovazione per l’equipaggio neo-campione olimpico formato dal nostro fuoriclasse Ruggero Tita, in coppia con Caterina Banti (CC Aniene), vincitori della storica medaglia d’Oro nella classe Nacra 17 foil.

Ad onorare con la sua presenza la squadra delle Fiamme Gialle al CICO 2021, è stata la partecipazione del Gen.B. Flavio Aniello, Comandante del Centro Sportivo, che, oltre a presenziare alla cerimonia federale, ha voluto in prima persona essere presente in acqua per ammirare e supportare gli atleti in gara.

