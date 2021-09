Diffondere stili di vita sani: l’Asl Rm 3 promuove la collaborazione con associazioni e cittadini

Fiumicino – Promuovere azioni e progetti di natura sanitaria per convertire i cittadini verso stili di vita corretti, attraverso iniziative che non possono non vedere coinvoltele associazioni che operano nel territorio perla realizzazione concertata delle attività di integrazione socio sanitaria.

Con questo obiettivo, martedì 28 settembre alle ore 15.00 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, Fiumicino in via del Buttero 10, avrà luogo un incontro a cui prenderà parte anche il Dirigente dall’Area Politiche Sociali del comune di Fiumicino, Fabio Sbrega, con il quale l’Asl Roma 3 ha avviato un percorso di integrazione per tutte le attività socio sanitarie integrate attraverso il Pua (Punto Unico di Accesso).

L’Asl Roma 3 vuole, infatti, promuovere la collaborazione tra le istituzioni e i principali attori che si interfacciano con i servizi sanitari come portatori di interessi (stakeholder),quali sono anche i cittadinio le associazioni stesse, in quanto possono avere capacità di influenza e di orientamento, e che sono principalmente coinvolti dagli effetti delle attività svolte dall’organizzazione sanitaria stessa.

Il progetto prevede, infatti, una fattiva collaborazione funzionale all’interno della Casa della Salute di Palidoro, (prossima casa della comunità come da Pnrr) per agevolare il processo di umanizzazione dell’accoglienza dei cittadini che a diverso titolo accedono alle cure garantite dal sistema sanitario.

L’impegno di quest’ultima sarà principalmente quello di risolvere positivamente l’asimmetria comunicativa che potrebbe essere frutto di una cattiva informazione, cercando invece di formare il cittadino, e quindi comunicando con quest’ultimo attraverso strumenti a lui affini, con l’obiettivo di confutare pregiudizi che possono rivalersi poco sicuri per la salute della popolazione.

