Fiumicino, il 30 settembre quinto Consiglio comunale straordinario sulla questione Alitalia/Ita

Fiumicino – “Giovedì 30 settembre alle ore 15.30 si svolgerà il quinto Consiglio comunale straordinario sulla questione Alitalia/Ita. Per consentire la più larga partecipazione possibile ai lavoratori e alle sigle sindacali coinvolte e per garantire le distanze di sicurezza abbiamo deciso di tenere l’adunanza all’esterno del palazzo comunale”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Come Amministrazione comunale – aggiunge – siamo sempre stati in prima linea al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Alitalia, preoccupati per il proprio destino e quello delle loro famiglie. Abbiamo negli anni presentato ipotesi di piani industriali per il rilancio della compagnia, apprezzati dai sindacati e dai dipendenti, ma mai presi in considerazione dalle forze di governo. Per questo siamo convinti che la soluzione Ita, così come è stata presentata, non possa rappresentare un futuro solido per quella che deve rimanere una grande compagnia di bandiera e non una semplice linea low cost”.

“Giovedì prossimo – conclude il sindaco – sarà una occasione importante di discussione sul destino di Alitalia e dei suoi lavoratori con tutte le forze politiche coinvolte. Ci auguriamo vivamente che i vertici di Ita e i rappresentanti dell’attuale Governo decidano di partecipare. Chiediamo anche alle lavoratrici e ai lavoratori che vedono a rischio il proprio futuro e a tutte le sigle sindacali di essere presenti numerosi alla seduta di Consiglio”.

