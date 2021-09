Pomezia – Inaugurato questa mattina “Ortolando”, l’orto didattico della scuola primaria Margherita Hack (Istituto comprensivo Orazio), che nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale attraverso il contatto diretto dei più piccoli con la natura. Il progetto è uno dei 25 realizzati in altrettanti istituti scolastici del Lazio, finanziati da “Facciamo EcoScuola”, che ha destinato le restituzioni volontarie dei propri stipendi da parte dei consiglieri regionali e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all’eco-sostenibilità.

“L’orto è un progetto didattico-esperienziale di educazione ambientale e alimentare – spiega l’Assessora Miriam Delvecchio – che consente ai ragazzi di imparare facendo. Un nuovo modo di fare didattica sviluppando la manualità, il concetto del prendersi cura e dell’imparare ad aspettare. Il tutto lavorando in gruppo, nella piena inclusione sociale”.

“Siamo lieti di inaugurare il primo orto didattico – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – all’interno della scuola primaria Margherita Hack. Un nuovo spazio di aggregazione e di cultura dove i giovani studenti potranno cogliere il concetto di biodiversità e imparare a tutelare l’ambiente in cui viviamo. Ringraziamo la Dirigente scolastica Valentina Di Tella per aver abbracciato l’iniziativa, il Comitato di Quartiere Nuova Lavinium per la preziosa collaborazione con la scuola, e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto”.

All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessora regionale al Turismo ed Enti locali Valentina Corrado, l’Assessora regionale alla Transizione ecologica Roberta Lombardi, il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio Valerio Novelli e la Presidente della Commissione Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse.

