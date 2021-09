Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che porterà forte maltempo sulle regioni settentrionali e parte del Centro nella giornata di domenica, continuerà la sua marcia sul resto della Penisola all’inizio della nuova settimana. Dovrà confrontarsi con un campo di alta pressione che la indebolirà, tuttavia riuscirà a portare acquazzoni e temporali anche sul resto del Centro e parte del Sud prima di estinguersi completamente sull’area balcanica. Nel contempo la saccatura associata al vortice britannico manterrà la sua influenza sull’Europa centrale toccando anche l’Italia del Nord dove sono attesi ancora un paio di impulsi instabili. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alla giornata di mercoledì.

METEO LUNEDÌ 27 SETTEMBRE – Nord, residua nuvolosità su Nordest ed Emilia Romagna in assorbimento e senza fenomeni rilevanti. Nubi sparse e ampie schiarite sul resto dei settori. Centro, qualche fugace rovescio o temporale in veloce transito dalla bassa Toscana verso Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo in assorbimento serale. Soleggiato in Sardegna. Sud, qualche isolato piovasco o temporale in arrivo su Molise, Puglia settentrionale, Campania e verso sera anche sul basso Tirreno. Maggiori aperture su Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Temperature in diminuzione anche al Centro e Campania, ancora alte al Sud con punte di 32°C in Puglia, Calabria e 34°C in Sicilia. Venti meridionali in rotazione da NO. Mari mossi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Il fronte instabile si muove ora verso Sud rinnovando ancora tempo a tratti instabile su Toscana meridionale e orientale, nonché sull’Umbria, qui con piogge e temporali nella notte e di nuovo localmente nel pomeriggio, ma in esaurimento serale con schiarite. Peggiora anche su parte del Lazio con fenomeni sparsi in marcia da Nord verso Sud. Venti ancora deboli o moderati lungo le coste dai quadranti meridionali in rotazione a Maestrale a iniziare dalla Toscana. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Domenica di peggioramento sulla Toscana, con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco, a partire dai settori nord-occidentali e coste settentrionali, in estensione tra pomeriggio e sera al resto della regione. Attesi fenomeni a tratti intensi tra Livornese, Pisano e comparto nordoccidentale della Toscana. Precipitazioni entro sera/tarda sera anche su bassa Toscana, Umbria settentrionale e localmente su alto viterbese. Giornata più asciutto sul Lazio qui con cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi per nubi medio-alte. Temperature massime in calo sulla Toscana, in lieve rialzo sul Lazio, qui con picchi locali di 30-31°C. Seguirà un lunedì instabile su Lazio e Umbria, specie tra notte e mattino, e di nuovo nel pomeriggio soltanto sulle aree interne; residua instabilità anche sulla Toscana orientale e meridionale . Andrà meglio martedì con più sole specie sui settori centro-occidentali di Toscana e Lazio, ma con possibili rovesci pomeridiani sulle aree interne ed Appenniniche Umbro-Laziali e Tosco-Emiliane.

(Fonte: 3B Meteo)