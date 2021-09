Check up gratuito alla RomaOstia con il team di #LongevityRun

Roma – Dopo l’annuncio della conferma del 17 ottobre, data per correre la 46esima RomaOstia Half Marathon, gli Organizzatori danno inizio alla messa in campo di iniziative ed appuntamenti dedicati ai partecipanti.

In avvicinamento alla più nota e partecipata mezza maratona in Italia, partirà, tra qualche giorno, un progetto di indagine medico-scientifica che, coordinata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, mira ad analizzare gli effetti derivanti dal Covid -19 sui runner e l’impatto sulle performance sportive. Un’analisi realizzata attraverso l’invio di un questionario specifico, in formato digitale, a tutti gli iscritti all’evento, contenente domande differenti a seconda di chi ha contratto il virus e di ha semplicemente fatto il vaccino.

Iniziativa delicata e un’opportunità per chi opera nel settore sportivo, elaborata e coordinata dal professor Francesco Landi, grande appassionato di corsa, docente presso la stessa Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica e Direttore della UOC Medicina interna geriatrica della Fondazione Gemelli IRCCS.

La ricerca sui partecipanti della mezza maratona si collega al progetto #LongevityRun, lanciato dagli stessi Partner scientifici, volto a sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e ad incoraggiare la prevenzione cardiovascolare. «Prendersi cura della propria salute è importante a ogni età, la longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo, proprio come si conquista il traguardo alla fine di una corsa». E la corsa, questa volta, è reale, rappresentata dalla RomaOstia Half Marathon.

Ma non finisce qui. A ciascun runner aderente all’indagine, entro il limite dei 200 posti, il Longevity Team metterà a disposizione un check up gratuito nei giorni 15 e 16 ottobre mediante la postazione ubicata presso l’expo della RomaOstia, in prossimità della zona di partenza di domenica. Occasione unica ed esclusiva mediante la quale sarà possibile scoprire il proprio stato di salute, a ridosso di un appuntamento sportivo così atteso.

Inoltre, per i runner romani che non riusciranno a beneficiare in questa opportunità, verrà data la possibilità di prenotare il check up medico gratuito per la settimana successiva (23 e 24 ottobre), in concomitanza con la #LongevityRun: la 5 km competitiva che si correrà allo stadio delle Terme di Caracalla e per la quale sarà offerta anche l’iscrizione. Info e dettagli: www.longevityrun.it/roma-24-ottobre-2021/

La RomaOstia Half Marathon ritorna il 17 ottobre, dopo l’annullamento dell’8 marzo 2020 a causa della situazione sanitaria in corso. Unica corsa in Italia a poter vantare il prestigioso riconoscimento “Gold Label” della World Athletics, adatta a chi ama correre e desidera mettersi alla prova su un percorso velocissimo: un tracciato lungo 21km097, che da Roma porta al mare. I partecipanti ammessi alla 46esima edizione non potranno essere superiori ai 6000. Gli Organizzatori, GBSRun con RCS Sports & Events (partner dal 2017), hanno chiuso le iscrizioni preventivamente. Inoltre, in ottemperanza al protocollo pubblicato da FIDAL per gli eventi No Stadia, i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass.

Per tutti i partecipanti è prevista la splendida maglia tecnica realizzata da Joma Sport, Technical Partner dell’edizione del 2021. Un race kit da sempre molto apprezzato che include anche un utilissimo kway contenuto in una sacca green interamente realizzata in tela a base acqua, con tinte e inchiostri certificati nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

