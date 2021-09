Collegamento Ostia-Aeroporto, la Lega di Fiumicino: “Lo 060 passi su via della Scafa”

Fiumicino – Modificare il percorso del nuovo 060 che collega Ostia all’aeroporto di Fiumicino (leggi qui) facendolo passare per via della Scafa.

E’ la proposta presentata da Federica Poggio (Lega), vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino, sotto forma di una mozione che impegna il Sindaco e la giunta ad attivarsi nei confronti di Atac “per modificare il percorso dello 060 lungo via della Scafa, in modo da intercettare le esigenze di numerosi lavoratori e viaggiatori“.

“Dallo scorso 20 settembre – spiega Poggio – è attiva la nuova linea bus Atac detta 060 che collega direttamente Ostia all’aeroporto Leonardo Da Vinci, passando per via dell’Aeroporto e non per via della Scafa. Visto che i collegamenti tra Isola Sacra e il Da Vinci andrebbero potenziati soprattutto alla luce della presenza di numerosi lavoratori aeroportuali e dell’indotto e che così il servizio è poco utile per la stessa Fiumicino, ho chiesto un impegno al Sindaco per fare in modo che la linea possa servire anche il nostro Comune attraverso un accordo con Atac o una compartecipazione dei costi”.

“Una soluzione – sottolinea – che permetterebbe all’Amministrazione di ovviare a una precarietà di collegamenti purtroppo sempre più evidente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino