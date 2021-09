Elezioni amministrative 2021, tutte le città d’Italia chiamate al voto

Roma – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà per le elezioni amministrative in ben 1349 comuni d’Italia: un numero che include 6 capoluoghi di regione (fra cui Roma) e 14 capoluoghi di provincia (fra cui Latina).

Fanno eccezione le regioni a statuto speciale: in Sardegna e Sicilia si voterà il 10 e l’11 ottobre (con eventuale ballottaggio il 24 e il 25), mentre in Trentino Alto Adige solo il 10 ottobre (con eventuale secondo turno il 24 dello stesso mese); in Val D’Aosta, invece, si è già votato il 19 e il 20 settembre scorsi.

Complessivamente, saranno chiamati al voto più di 12 milioni di italiani. E se lo scettro della città più popolosa delle elezioni 2021 va alla Capitale, con i suoi 2,3 milioni di aventi diritto, quello del comune più piccolo va a Monterone, in provincia di Lecco, che chiamerà alle urne appena 34 cittadini.

Tutti i capoluoghi di regione in cui si voterà

I capoluoghi di regione che andranno al voto sono:

Torino

Trieste

Milano

Bologna

Roma

Napoli

Tutti i capoluoghi di provincia in cui si voterà

I capoluoghi di provincia che andranno al voto, invece, sono:

Benevento

Carbonia

Caserta

Cosenza

Grosseto

Isernia

Latina

Novara

Pordenone

Ravenna

Rimini

Salerno

Savona

Varese

(Il Faro online)