Anzio – Pulizia straordinaria della spiaggia ad Anzio quella che si é svolta domenica 26 settembre, organizzata dalla Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, con la collaborazione della Onlus Creature del Mare e di Lavinio Civica.

Questa volta il tratto interessato é stato la spiaggia libera vicino al lido balneare Rivazzurra che si sono ritrovati alle ore 10 alle scalette che portano in spiaggia. Armati di sacchi e guanti hanno pulito da rifiuti di ogni genere un pezzo della costa anziate. Non pochi i sacchi di rifiuti riempiti così come non pochi i rifiuti “particolari” e “nascosti” trovati.

Foto 3 di 3





Tre ore di lavoro da parte dei volontari, i quali si dicono soddisfatti dell’andamento dell’attività e danno appuntamento a domenica 3 ottobre ad Ardea, alle ore 10, in via Foggia per un’altra pulizia spiaggia, questa volta fuori dal comune di Anzio. Gli organizzatori ringraziano anche il comune di Anzio per la concessione del gratuito patrocinio e per la messa a disposizione del camioncino per la raccolta dei rifiuti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio