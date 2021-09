Ladispoli, il Pd denuncia: “Inadeguato lo stanziamento per l’assistenza educativa scolastica”

Ladispoli – “A Ladispoli risulta inadeguato lo stanziamento in bilancio per l’assistenza educativa scolastica: ritardi nell’indizione della gara, pochi soldi stanziati e numerosi bambini con assistenza insufficiente. E stiamo parlando di bambini con difficoltà”.

A lanciar l’allarme è il circolo Pd di Ladispoli che prosegue: “Chiediamo all’Amministrazione di correre con urgenza ai ripari per non creare problemi proprio a quelle famiglie che hanno più bisogno, e sottolineiamo, inoltre, la necessità di una maggiore integrazione con la Asl e soprattutto una programmazione per tempo di interventi che, all’inizio dell’anno scolastico, diano ai genitori tutta la serenità necessaria almeno per questa problematica”.

