Latina, la Asl sospende un altro dipendente no vax

Latina – E’ di ieri, 27 settembre, la pubblicazione sul sito dell’Asl di Latina la delibera, la numero 943, di sospensione di un dipendente dell’Azienda sanitaria locale dal servizio.

Una decisione che arriva per la violazione dell’articolo numero 4 del Decreto legge numero 44 del 2021 convertito, con modifiche, in legge il 28 maggio 2021, la numero 76 che prevede l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov 2.

Si tratta di un’altra sospensione da parte dell’Azienda sanitaria locale che si somma ad altri dipendenti, sette in tutto, che hanno scelto di non sottoporsi al vaccino anti-Covid nonostante la consapevolezza delle conseguenze previste: la sospensione del salario.

