Le scuole e le strade di Ardea e Pomezia si rifanno il look: paga Città Metropolitana

Roma – Proseguono con regolarità le attività della Città metropolitana per portare avanti i lavori programmati su scuole e strade di competenza dell’Ente. Tra queste anche quelle che rientrano nei comuni di Ardea e Pomezia. Ecco tutti gli interventi in programma.

Lavori in corso sull’Ardeatina

In corso i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti (finanziamento da fondi MIT, Importo € 2.914.538,41). Programmato per l’anno finanziario 2021 i lavori di riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200, per un importo pari a € 2.250.000,00. Inoltre, è in corso il lavoro finanziato dal Bando Periferie per il Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune di Roma. (Importo € 1.450.000,00)

Lavori di adeguamento sulla Laurentina

Programmato per l’ anno finanziario 2021 anche l’intervento su S.P. Laurentina di adeguamento alle norme tecniche del MIT nel tratto tra il G.R.A. e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea) per un importo pari a € 4.000.000,00.

In programma per l’ anno finanziario 2022 (Decreto MIT) i Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza sulla S.P. Laurentina tra il Km 9+539 ed Il Km 13+900 a tratti e tra il Km 28+000 ed il Km 31+000 a tratti, per un importo di € 1.157.891,26.

Gli interventi nelle scuole

Proseguono con regolarità anche gli affidamenti per lavori negli istituti scolastici: sottoscritti il 23 settembre quattro contratti per lo svolgimento dei lavori nelle scuole della Città metropolitana. Risanamento igienico sanitario, verifiche per l’adeguamento alla normativa antisismica, verifiche su solai e controsoffitti: sono 27 le scuole interessate complessivamente dalla sottoscrizione dei contratti, propedeutica all’avvio dei lavori. In dettaglio:

1) Impresa Edilitaly srl – lavori urgenti di risanamento igienico sanitario ambienti didattici presso la succ.le dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri Carlo Matteucci Via Roberto Rossellini Roma

2)R.T.I. Babagagli Ingegneria + altri – servizio di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 18 Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Lotto 1

3) R.T.P. Studio Ingegneria Alimonti + Altri – servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica nell’Istituto Professionale Statale Orazio Olivieri – Tivoli (RM).

4)Com.Sigma srl – piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – istituti: Landi (Velletri) – Cesare Battista (Velletri) – Blaise Pascal (Pomezia) – Via Copernico (Pomezia) – Stanislao Cannizzaro (Colleferro) -Via delle Scienze (Colleferro) Bruno Touscheck (Grottaferrata).

