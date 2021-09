Multe sul viadotto dell’Aeroporto, interviene anche il Codacons: “Ecco come contestarle”

Fiumicino – Anche il Codacons scende in campo per tutelare i diritti dei cittadini vittime dello “spietato” autovelox collocato in via dell’Aeroporto di Fiumicino (leggi qui).

“Nonostante le tante parole e dichiarazioni rilasciate in questi giorni dai vari comparti amministrativi del Comune di Fiumicino e dalle forze politiche locali – spiegano dal Codacons -, nulla è mutato e a farne le spese sono ancora una volta gli utenti/consumatori che stanno ricevendo in questi giorni un numero notevole di verbali di violazione del Codice della Strada”.

“Le sanzioni giunte agli automobilisti riguardano il superamento del limite di velocità in un tratto di strada di competenza Anas, dove recentemente (giugno 2021) il limite è stato ridotto da 60 a 50 km/h. Data la brevità del tratto interessato dal nuovo limite di velocità e l’assenza di una informazione efficace sull’abbassamento del limite, molti automobilisti sono stati tratti in errore, incappando nell’infrazione”.

“Le sanzioni sin qui elevate risultano esser non solo numerose ma anche di ingente somma. Ad oggi – sostengono – si sta semplicemente assistendo ad un rimpallo di competenze ove il Comune di Fiumicino, pur di non dar risposte o trovare soluzioni sul tema, decide di puntare il dito nei confronti di Anas. Multe che interessano non solo gli utenti che si recano all’aeroporto per un viaggio, ma soprattutto i cittadini che per motivi di lavoro si ritrovano a transitare almeno due volte al giorno su quel tratto di strada”.

Per tale motivo il Codacons, al fine di far luce su tale vicenda, ha predisposto una diffida/segnalazione a tutti gli Enti interessati chiedendo l’annullamento dei verbali di violazione del Codice della Strada sin qui elevati, e ha predisposto una pagina dove tutti gli automobilisti multati possono far valere i propri diritti (clicca qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino