Rotary Club Ostia, Antonella Palmisano ambasciatrice di iniziative solidali

Ostia – Il 25 settembre 2021 presso il Circolo del Golf di Casalpalocco, si è tenuta la “Festa di fine estate” conviviale organizzata dal Rotary Club Ostia, con la quale ogni anno, simbolicamente, il Rotary saluta l’estate.

Quest’anno l’evento è stato di grande rilievo poiché ha visto la consegna dell’onorificenza a Socio Onorario del Rotary Club Ostia all’atleta delle Fiamme Gialle Antonella Palmisano campionessa olimpica a Tokyo 2020 e medaglia di bronzo mondiale a Londra 2017. Antonella Palmisano da Mottola si è trasferita a Roma nel 2012 e abita nel territorio del X Municipio di Roma Capitale come ha ricordato anche lei durante la serata ed è proprio questa appartenenza territoriale che come ha detto il Presidente del Rotary Club Ostia Claudio Miglio che “… ci ha consentito, come club, di assegnarle l’onorificenza per meriti sportivi e per i valori rotariani che Antonella esprime e che le consentirà di essere la nostra ambasciatrice nei tanti progetti che abbiamo con i giovani del territorio”.

Alla serata hanno presenziato il Comandante del Gruppo Roma della Guardia di Finanza di Ostia Colonnello Jonathan Pace insieme al Luogotenente Salvatore Iasevoli. La serata è stata l’occasione anche per conoscere lo scrittore Alessandro Moriccioni autore del libro “I pittori maledetti” che, non è un libro di storia dell’arte, né di critica artistica ma è soltanto un “punto di vista”, un tentativo di “scoprire” una porzione di quel mondo fatto di grandi geni, di uomini e donne, che hanno donato sé stessi alla creazione del bello. Un libro veramente interessante, scritto con leggerezza e che racconta le storie di 26 grandi pittori che dietro gli infiniti quadri, le grandiose sculture e le costruzioni più spettacolari ed eleganti, hanno vissuto vite non sempre serene e gioiose anzi, erano individui senza dubbio talentuosi ma infelici, violenti, depressi, egocentrici o semplicemente sfortunati.

