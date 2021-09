Servizi ai Cittadini a Sabaudia, gli uffici riuniti presso la sede di Corso Vittorio Emanuele III

Sabaudia – Nell’ambito della riprogrammazione degli uffici in ottica di miglioramento dei servizi e dell’efficienza amministrativa, il Comune di Sabaudia ha provveduto alla ristrutturazione del Settore denominato “Servizi ai Cittadini” accorpando in una sede unica gli uffici Servizi Sociali, Sanità, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

“‘Un’unica sede per tanti servizi!’ è il motto che abbiamo utilizzato nell’opera di rimodulazione dei diversi uffici con l’intento di offrire al cittadino un polo unificato, quindi facilità di accesso e maggiore privacy, dovuta quest’ultima anche all’organizzazione strutturale dell’edificio che vede, differentemente da prima, uno sportello per ogni servizio, con ingressi diversi e file separate – spiega la consigliera delegata Francesca Marino –. La cittadinanza potrà recarsi presso lo stabile comunale di Corso Vittorio Emanuele III n.8 e fruire contestualmente dei diversi servizi, evitando così il girovagare per edifici comunali e dunque con un consistente risparmio di tempo necessario per ottenere ciò di cui si ha bisogno.

Era un’idea e un obiettivo del nostro programma elettorale, ora è divenuto il nuovo assetto del Comune di Sabaudia, che già quattro anni fa ha iniziato un percorso di rinnovamento nell’organizzazione e nel modo di lavorare della macchina amministrativa, puntando sempre più sull’efficienza e sul raggiungimento di obiettivi chiari e definiti, su una struttura quindi pensata per i cittadini, capace di assicurare loro risposte certe in tempi rapidi e uno snellimento dei processi”.

In questo percorso di innovazione si inserisce anche il servizio PrenotoPA, che permette di gestire e organizzare al meglio gli appuntamenti e le prenotazioni dei diversi servizi comunali, per ogni singolo ufficio. L’utente può accedere al sito istituzionale e tramite l’apposito banner raggiungibile dal link https://prenotopa.it/enti/sabaudia/può attivare il modulo per la richiesta della prenotazione, scegliendo l’ufficio desiderato, la tipologia del servizio o della prestazione di cui si necessita, visionando in tempo reale le disponibilità, giorno per giorno e ora per ora, e scegliendo lo slot temporale più idoneo alle proprie esigenze.

Da includere in questo processo anche l’aspetto della digitalizzazione e della riorganizzazione della comunicazione istituzionale che passa attraverso la rimodulazione del sito web del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e anti-corruzione, la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale, in favore della maggiore e libera partecipazione all’assise senza doversi recare necessariamente in Comune, l’attivazione dell’App ComunicaCity che consente al cittadino di ricevere le news del Comune direttamente sul proprio smartphone.

“C’è ancora tanto da fare nel prossimo futuro ma in questi primi anni di mandato abbiamo gettato concretamente le basi per un rinnovamento della macchina amministrativa, portandola ad una semplificazione procedurale e avvicinandola sempre più alla cittadinanza. Tra gli ultimi passaggi l’unificazione in una sola sede dei Servizi ai Cittadini, che consente anche ai dipendenti una maggiore serenità di lavoro – commenta il sindaco Gervasi – Colgo l’occasione per ringraziarli personalmente uno ad uno soprattutto perché in questi ultimi due anni, caratterizzati da un’emergenza socio-sanitaria senza precedenti, hanno confermato di sapere operare anche in condizioni delicate e di estrema criticità, mettendosi quotidianamente a disposizione del cittadino e cercando di trovare sempre una soluzione alla sua esigenza, anteponendo sensibilità umana ad ogni cosa pur nel rispetto delle procedure di legge”.

