Vincoli a Isola Sacra, il Comitato presenta due “ricorsi gerarchici”

Fiumicino – “Il Comitato Spontaneo Isola Sacra dopo gli ultimi due Decreti Segretariali pubblicati il 29 Luglio 2021 riguardanti la deperimetrazione del rischio esondazione del Tevere, (https://www.autoritadistrettoac.it/notizie/pubblicazione-nel-bur-lazio-n-75-del-29-luglio-2021-dellavviso-concernente-il-decreto) e quello relativo alla deperimetrazione del rischio alluvionale dei canali di bonifica, (https://www.autoritadistrettoac.it/notizie/pubblicazione-nel-bur-lazio-n-75-del-29-luglio-2021-dellavviso-concernente-il-decreto-0), ha deciso, coadiuvato dai propri Tecnici e Avvocati, di presentare due “ricorsi gerarchici” alle Autorità preposte”.

“Il ricorso gerarchico – spiegano i membri del Comitato spontaneo – è un ricorso amministrativo, prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo contro atti della pubblica amministrazione, che è presentato all’organo gerarchicamente superiore di quello che ha prodotto l’atto verso il quale si vuole ricorrere.

Quindi il ricorso che vogliamo presentare, non è un ricorso al Tar, bensì un atto amministrativo nei confronti della Regione Lazio.

Per questo è stata indetta dal Direttivo del Comitato una riunione che si terrà mercoledì 29 settembre alle ore 17.30 in Via Passo Buole, 155 presso il Ristorante “Un posto al sole da Cavalli”. (Sarà a disposizione dei partecipanti il parcheggio di Via Foscolo Montini, 9 ex Ristorante Amelindo Country).

Alla riunione sono invitati tutti i proprietari dei terreni vincolati, tutti i cittadini interessati, anche dalle problematiche relative ai condoni edilizi ed al rilascio dei certificati di agibilità degli edifici, tutti gli imprenditori edili, tutti i tecnici del settore e l’indotto del comparto edile.

Sono altresì invitate tutte le forze politiche, le associazioni, i comitati e le liste civiche di maggioranza e di opposizione. Abbiamo bisogno del sostegno e della sottoscrizione da parte di tutti, per rendere giustizia a questo territorio”.

