Ardea, nuovo archivio comunale in via Salvo d’Acquisto: al via i lavori

Ardea – “Sono iniziati da circa una settimana i lavori presso la sede comunale di Via Salvo D’Acquisto che ci permetteranno di avere un nuovo archivio comunale al piano seminterrato”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“All’interno di questo archivio prenderà posto la documentazione dei vari uffici che, come sapete, non ha mai trovato una collocazione definitiva, a causa della dislocazione dei diversi uffici. Vista la mole di materiale, contemporaneamente, abbiamo attivato un servizio di digitalizzazione del materiale cartaceo partendo dall’ufficio tecnico e dall’anagrafe, operazione che se fosse cominciata tanti anni fa, oggi già saremmo un passo avanti, e probabilmente alcuni documenti non sarebbero andati persi nel corso degli anni”.

“Nell’immagine potete vedere alcune foto dei lavoro attualmente in corso e la pianta progettuale dell’archivio con le diverse aree che verranno create. Naturalmente abbiamo dovuto modificare e migliorare anche l’impianto elettrico e antincendio per adattarli alla nuova funzione dell’area e creare un ambiente sicuro per i dipendenti e per la conservazione del materiale”.

“I lavori termineranno entro il mese di ottobre e così anche il nostro Comune avrà un vero archivio. Contemporaneamente stanno terminando i lavori negli uffici di Via Crispi: in questo modo sarà possibile il trasferimento dei servizi sociali e dell’ufficio messi che avranno a disposizione spazi più adatti e larghi”.

