Città Metropolitana: “Torre Flavia sempre più green”

Ladispoli – “Consegnati dal Dipartimento III “Ambiente” all’affidatario Pianeta Verde srl il cantiere per le opere di ingegneria ambientale nel Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, gestito da Città metropolitana e ricadente nei comuni di Ladispoli e Cerveteri” – lo comunica in una nota la Città Metropolitana.

“A valle del contratto già stipulato in luglio, si è reso necessario attendere la fine della stagione estiva, e dell’affollata frequentazione del litorale compreso nel Monumento, per potere iniziare gli interventi.

L’importo della commessa è di 300.000 euro e prevede, in sintesi, la pulizia dei canali dalla vegetazione spontanea infestante, sfalci, ripristino e adeguamento dei sentieri, parimenti il ripristino delle dune e la sistemazione degli ambiti recuperati per funzioni didattiche con elementi di arredo e pannelli informativi.

Verranno anche migliorate le zone di ingresso all’area, posizionate strutture in legno per la osservazione avio-faunistica e verificato lo stato dei ponticelli di attraversamento e delle staccionate lignee.

Il capitolato prevede un termine di 180 giorni naturali e consecutivi per ultimare le opere, pronte pertanto per la primavera mentre le stesse, oltre che dai tecnici di rito (Direttrice dei lavori, Assistenti e Coordinatore per la sicurezza), saranno seguiti anche dai naturalisti di Città metropolitana per quel che attiene la corretta salvaguardia dell’habitat”.

