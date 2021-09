Fiumicino – Raccolti centinaia di chili di rifiuti sulle spiagge del litorale romano grazie all’iniziativa Puliamo il Mondo – Clean up the World, indetto da Legambiente e a cui il Comune di Fiumicino ha aderito, come ogni anno.

“In tutto, alle due giornate di raccolta hanno partecipato circa 100 volontari, grazie ai quali è stato possibile raccogliere 506 chilogrammi di rifiuti – fa sapere Paola Magionesi, presidente della Commissione ambiente -. Secondo i dati pubblicati nel 2020, a seguito dell’indagine di Legambiente ‘Beach for Litter’, ogni 100 metri di spiaggia si incontrano in media 654 rifiuti. Tra questi, la plastica rappresenta circa l’80% sotto forma di pezzi indistinti, contenitori per bevande o alimenti di plastica e stoviglie usa e getta”.

“Il dato ancora più significativo – spiega ancora la presidente – è che più della metà dei rifiuti in tutte le spiagge è costituito da pochi oggetti: pezzi di plastica, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo, tappi e coperchi, bottiglie e stoviglie usa e getta (bicchieri, cannucce, posate e piatti di plastica), cotton fioc e buste”.

“La maggior parte di questi sono oggetti di uso quotidiano – conclude -, questo vuol dire che ognuno di noi può fare la sua parte e cercare di adottare abitudini più sostenibili per salvaguardare non solo le nostre spiagge, ma tutta la comunità. Ringrazio Legambiente Fiumicino, Legambiente Lazio, tutte le volontarie e i volontari per il lavoro fatto in queste due giornate e per quello, costante, di sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo”.

