Comunali 2021 a Minturno: dove e come richiedere la tessera elettorale

Minturno – L’Ufficio Elettorale del Comune di Minturno ha luogo in due sedi: quella principale sita in via Principe di Piemonte 9 e la delegazione sita in Scauri, Via Appia 290.

Per il rilascio della tessera elettorale è possibile rivolgersi alla sede di Minturno, in via Principe di Piemonte tutti i giorni dalle 9 alle 12, domenica 3 ottobre dalle 7 alle 22 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

Sul sito comunale è possibile scaricare la modulistica per la richiesta di ritiro della tessera elettorale, per la delega al ritiro della tessere elettorale, per la richiesta di votare a domicilio o in struttura di cura oppure in detenzione e per la richiesta di duplicato della tessera elettorale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno