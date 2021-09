Corsa al Campidoglio, endorsement del regista Ferzan Ozpetek a Calenda

Roma – Endorsement del regista Ferzan Ozpetek a Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma. Il regista de ‘Le fate ignoranti’ ha infatti rilanciato via Instagram l’appuntamento della chiusura della campagna elettorale del leader di Azione, in programma venerdì a piazza del Popolo.

E su Twitter arriva la replica con ringraziamento di Calenda: “Grazie a ⁦Ferzan Ozpetek per il suo supporto – scrive -. Non facile per un artista dire per chi voterà alle elezioni. Eppure, soprattutto a Roma, sono parte fondamentale dell’identità stessa della città. Ed è un bene che partecipino al dibattito politico. Ci vediamo il 1 ottobre”, conclude. (fonte Adnkronos)