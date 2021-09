“Croce Rossa Amore Mio”: la vita, le battaglie e le… intuizioni di Massimo Barra

Roma – Oltre 500 persone distanziate nel Parco della Croce Rossa Italiana a Roma, hanno assistito alla presentazione di “Croce Rossa amore mio”, la biografia del fondatore di Villa Maraini-CRI Massimo Barra. C’erano autorità politiche, rappresentanti delle forze dell’ordine, magistrati ma soprattutto utenti in cura nella struttura romana di riabilitazione dalla dipendenze patologiche, i loro familiari, rappresentanti della CRI insieme ai volontari.

L’attrice Rosa Diletta Rossi ha introdotto l’evento e letto qualche brano del volume, per far emergere l’attività di Barra sul campo a difesa dei più vulnerabili, in missioni umanitarie sia in Italia che in 120 paesi esteri: l’alluvione di Firenze, i terremoti dal Belice alle Marche, i conflitti in Afghanistan (Kabul), Iraq (Bagdad e Nassiryia), Libano (Beirut) e Palestina (Ramallah).

L’attrice si è alternata con le autorità che hanno presentato il libro: il Vice Presidente Nazionale della CRI Dr. Rosario Valastro: “Massimo Barra ci ha insegnato ad avere passione e amore per i 7 principi fondamentali di Croce Rossa in particolare l’Indipendenza e l’Umanità”; l’ex Ministro Livia Turco che ha scritto anche la prefazione del volume: ”Ho imparato cosa fosse la riduzione del danno grazie ai camper di Villa Maraini-CRI a Termini e Tor Bella Monaca, ovvero non la cronicizzazione della malattia ma il primo passo per uscire dal mondo della droga. Questo mi ha consentito di portare avanti delle politiche sociali che includessero anche il tema droga.”

Presente anche il Presidente di Villa Maraini-CRI, Dott. Gabriele Mori: “La cosa più importante che ha fatto Massimo Barra all’interno di Croce Rossa è stata, a mio parere, fondare Villa Maraini-CRI, un centro antidroga basato sui 7 Principi fondamentali del Movimento, su tutti l’Umanità, che oggi, dopo 40 anni, è stata riconosciuta Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Training Center Mondiale della Federazione di Croce e Mezzaluna Rossa per la cura dalle dipendenze patologiche.”

L’evento si è concluso con il taglio ben augurale della torta scenografica realizzata dalla moglie/pasticcera di un utente in cura presso il Centro Alternativo alla Detenzione di Villa Maraini-CRI.