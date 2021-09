Fiumicino protagonista in “Illuminate”, la docuserie sulle donne in onda dal 30 settembre

Fiumicino – Andrà in onda il prossimo giovedì 30 settembre, alle ore 23.15, su Rai Tre, il docu-film “Illuminate”, dedicato a quattro donne italiane che si sono affermate e contraddistinte in diversi settori, dalla moda alla medicina, dal cinema alla ricerca scientifica, e che hanno ottenuto e raggiunto traguardi importanti, segnando una storia diversa per le generazioni di donne che si sono avvicendate dopo di loro.

La prima della quattro puntate avrà come protagonista Elena Sofia Ricci che racconterà della sua profonda amicizia con l’attrice Mariangela Melato. Nella realizzazione dell’intera puntata la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, nella figura del Direttore Alessandro De Nitto, ha diretto e coordinato la regia, scegliendo opportunamente luoghi simbolo per il racconto dell’attrice.

Si vedranno, infatti, le spiagge di Fregene, le strade caratteristiche della cittadina e il molo di Fiumicino, dove l’attrice, passeggiando, racconterà alcuni aneddoti e storie sulla sua amica e collega Mariangela Melato, una delle attrici più amate del cinema e del teatro.

