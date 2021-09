Giornata mondiale del cuore 2021: il 29 settembre per la prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari

Salute e Benessere – Una campagna di informazione mondiale per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari: la Giornata mondiale del cuore (World Heart Day), si celebra il 29 settembre di ogni anno ed è promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi. E’ un occasione per ricordarci che prendersi cura di se stessi e della propria salute non è mai abbastanza.

Le malattie cardio-cerebro vascolari sono la prima causa di morte in molti paesi del mondo. Ogni anno sono responsabili di 17,5 milioni di morti premature e si prevede che nel 2030 aumenteranno a 23 milioni. In Italia 127.000 donne e 98.000 uomini muoiono ogni anno per le malattie cardio-cerebro vascolari e molte di queste morti si verificano in modo prematuro prima dei 60 anni di età. Il fumo di sigaretta, elevati livelli di colesterolo, ipertensione, elevati livelli di zuccheri nel sangue, alimentazione scorretta, peso e circonferenza addominale, sedentarietà, stress e condizioni di vita in ambienti non salutari sono i principali fattori di rischio responsabili per almeno l’80% delle morti premature causate dalle malattie cardio-cerebro vascolari, tra cui infarto, scompenso e ictus, che possono essere evitate.

In Italia la Giornata mondiale del cuore è coordinata dall’Associazione Fondazione Italiana per il Cuore, membro nazionale della World Heart Federation. Nel mese di settembre e oltre sono molti gli eventi gratuiti e aperti al pubblico, con distribuzione di materiale informativo, organizzati liberamente da ospedali, ASL, associazioni di pazienti, ospedali, enti pubblici e privati per sensibilizzare le persone a prendersi cura del proprio cuore.

(Il Faro online)