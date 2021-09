Impianto danneggiato: acqua non potabile nelle case servite dall’acquedotto di Marina di S. Nicola

Ladispoli – In data odierna il Consorzio Marina di San Nicola ha comunicato che, a seguito del violento temporale che si è abbattuto sul comprensorio lo scorso 27 settembre, si sono verificati dei danni agli impianti di trattamento dell’acqua potabile.

In attesa dei necessari interventi di riparazione il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone il divieto dell’uso potabile dell’acqua per tutte le utenze servite dall’acquedotto di Marina di San Nicola. Si informa inoltre che il Consorzio ha predisposto il posizionamento di un’autobotte di acqua potabile che sarà collocata in piazza Orsa Maggiore.