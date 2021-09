Incendio di via Forni a Ostia, Di Giovanni: “Tra dieci giorni partono i lavori di restauro”

Ostia – “Fra 10 giorni partiranno i lavori di ristrutturazione per mettere in sicurezza l’edificio di via Forni 39, andato a fuoco poche settimane fa. Grazie ad un grande lavoro di squadra fatto dall’Amministrazione municipale e quella comunale, le famiglie interessate potranno ritornare nelle proprie abitazioni in tempi brevi”. Lo fa sapere Antonino Di Giovanni, candidato M5S all’Assemblea capitolina e capogruppo uscente del X Municipio.

“Ho sempre preferito la politica del fare a quella delle parole – continua Di Giovanni – e non ho mai fatto mancare il mio sostegno e la mia vicinanza ai cittadini in difficoltà, cercando di risolvere i problemi piuttosto che fare mera propaganda”.

“Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato in questi anni di occuparsi della cosa pubblica agendo concretamente con i fatti. Anche in questo caso, pur con i tempi d’azione legati al rispetto delle norme amministrative, abbiamo operato pensando solo ed esclusivamente a come risolvere, prima possibile, il problema di quelle famiglie che stavano vivendo una condizione di disagio”, conclude il candidato M5S al Comune di Roma.

