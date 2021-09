Roma – Momenti di caos e grande paura nel pomeriggio di oggi 29 settembre sull’autostrada A12 direzione Civitavecchia, dove un mezzo pesante che trasportava materiale plastico è andato a fuoco.

Le fiamme che hanno avvolto il mezzo erano alte, tanto da necessitare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Roma e Civitavecchia, con l’ausilio di tre autobotti e finanche l’elicottero dei Vigili del fuoco, il Dos/4.

Prezioso l’intervento del velivolo che oltre ad abbassare le fiamme ha raffreddato il viadotto.

Ancora nel tardo pomeriggio i soccorritori erano sul posto per le attività di spegnimento e la messa in sicurezza dell’autostrada, che, per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa in entrambe le direzioni.

