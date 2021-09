Lazio, Tidei (Iv) e Califano (Pd): “Presentata mozione sulle cure dei disturbi alimentari”

Regione Lazio – Le consigliere regionali del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva) e Michela Califano (Pd) hanno presentato una mozione sulla necessità di implementare le strutture residenziali per l’erogazione dei servizi e delle cure per i disturbi del comportamento alimentare.

Oggi in Italia sono circa 3 milioni i giovani che soffrono di Dna (Disturbi della ntrizione e dell’alimentazione): 95,9% sono

donne, il 4,1% uomini. Sempre in Italia nell’ultimo anno i casi di disturbi legati all’alimentazione sono aumentati del 30%. Tidei e Califano, con la loro mozione, chiedono al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato di dare in tempi brevissimi una risposta all’improcrastinabile fabbisogno regionale in termini di servizi dedicati alla cura dei disturbi alimentari con specifico riferimento alle strutture residenziali.

“I cittadini del Lazio – affermano le due consigliere – hanno il diritto di ottenere sul proprio territorio tali servizi, soprattutto quelli residenziali e non dover ricorrere a strutture fuori Regione con relativo aggravio di costi”.

