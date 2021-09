Fiumicino – Il @Flumen Festival è stato anche lo spazio per la costruzione, la comunicazione e la scoperta di progetti europei e regionali di cui le associazioni promotrici sono capofila.

Infatti, le volontarie e volontari delle associazioni hanno realizzato e allestito esibizioni a dei vari progetti internazionali attivati dal Movimento Nonviolento e da “Io, Noi – ODV”: Mediterranean Youth versus Climate Crisis (MeYou), Nonviolent European Resistance (nEUres) e Giovani ri-Generazioni.

MeYou

Tra i risultati del progetto MeYou, di cui è capofila il MN, e il cui scopo principale è la costruzione e il rafforzamento di un rete giovanile nel Mediterraneo per il contrasto alla crisi climatica, sono stati esposti alcuni risultati degli incontri e formazioni europee. In queste opere le generazioni più giovani hanno espresso i loro pensieri e bisogni sui temi affrontati nel progetto, in particolare la connessione tra nonviolenza ed ecologia, a partire dall’eredità di Alex Langer. Inoltre, sono stati messi a disposizione di tutti gli ospiti diversi contenuti multimediali del progetto, come “Riconciliazione con la natura” e “Convivenza tra culture”.

Occasioni ed esperienze di questo tipo sono preziose non solo per portare a un pubblico più ampio i risultati dei nostri progetti, ma anche come validazione delle nostre azioni: per sapere che il bene del pianeta e dell’Europa è una preoccupazione di tutti e per tutti.

nEUres

I temi centrali del Flumen Festival sono la cornice perfetta per una profonda riflessione intergenerazionale sulla memoria storica e sugli eventi in una prospettiva nonviolenta capace di piantare semi di speranza per un futuro migliore, attivo e partecipato per e dai giovani. Per questi motivi il MN ha realizzato al suo interno uno dei National InfoDays previsti dal progetto.

Pensati come una chiamata all’azione di giovani per i giovani sul tema della memoria e della nonviolenza attiva, sono stati proposti come un’esperienza multisensoriale: dall’ascolto delle storie dei protagonisti della Resistenza civile e nonviolenta al nazifascismo in Europa alla galleria multimediale dei Peace Remembrance Tour che si sono tenuti in Austria (Vienna e Dachau), Germania (Berlino) e Italia (Firenze e Sant’Anna di Stazzema).

Giovani ri-Generazioni

Le energie, idee e speranze dei giovani del territorio si sono rese vive sugli spazi espositivi del @Flumen Festival dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni. Il progetto Giovani ri-Generazioni, sostenuto da Regione Lazio con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie agli interventi nelle classi del territorio ha tra gli obiettivi principali il riconoscimento dei giovani il come agenti del cambiamento, nella prospettiva dell’attuazione locale dell’Agenda 2030.

“Io, Noi – ODV”, ha realizzato nel corso dell’anno nelle scuole e in modalità virtuale per la cittadinanza attività di empowerment della comunità educante in favore dei minori, i cui risultati e prodotti sono stati esposti permanentemente nei giorni del Flumen Festival.

(Il Faro online)