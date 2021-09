Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La prorompente attività depressionaria del nord Atlantico continuerà ad avere delle conseguenze sull’Italia anche nel corso dei prossimi giorni. Saranno più che altro degli impulsi freschi ed instabili che si intrufoleranno sul nostro territorio approfittando di un’alta pressione poco decisa, assolutamente insufficiente per bloccare lo sviluppo di nubi e precipitazioni. Il tutto sarà poi incentivato da condizioni climatiche ancora molto miti che vedranno i maggiori contrasti termici nelle ore centrali della giornata. In sostanza dovremo fare i conti con instabilità frontale su alcune zone e instabilità diurna su altre. Avremo anche una diminuzione delle temperature soprattutto giovedì. Vediamo allora cosa ci dovremo aspettare:

METEO MERCOLEDI 29 SETTEMBRE. Nord, al mattino qualche piovasco o temporale su alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Dolomiti venete, Alto Friuli, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale sulle medesime zone in propagazione serale ai settori di pianura, qualche rovescio anche sull’Appennino emiliano. Maggiori aperture altrove. Centro, giornata soleggiata con l’eccezione di qualche velatura e qualche isolato piovasco diurno sull’Appennino toscano e quello abruzzese. Sud, variabilità sul basso Tirreno e sul basso Ionio con qualche isolato piovasco, più sole altrove. Nel pomeriggio qualche isolato temporale anche sui rilievi interni appenninici. Temperature stabili o in lieve calo al Nordest, ancora localmente sopra media sulle regioni occidentali. Venti tesi tra Ovest e NO, mari molto mossi i bacini occidentali, mossi gli altri.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata tra sole e innocue nubi medio-alte in transito sulle regioni del medio Tirreno; da segnalare moderata instabilità pomeridiana sulle zone appenniniche e sulle aree interne del basso Lazio, con occasionali brevi rovesci. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, in generale in linea con le medie o lievemente al di sopra. Venti a tratti moderati da Ovest-Nordovest, con locali rinforzi lungo le coste al pomeriggio. Mare poco mosso a localmente mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni pressioni medie e livellate con correnti spesso nord orientali su Toscana, Umbria e Lazio. Ritroveremo così ampi spazi assolati, ma anche possibilità per brevi acquazzoni e temporali più probabili su Appennino e basso Lazio. Durante le ore più fredde non esclusi anche banchi di nebbia o nubi basse su vallate tosco-umbre. Clima diurno sempre piuttosto caldo con massime spesso sopra la media. Prognosi incerta per il prossimo weekend con tendenza a maggiore instabilità per l’approssimarsi di una saccatura nord atlantica.

(Fonte: 3B Meteo)