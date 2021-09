Ostia. Incidente sulla via del Mare, tir perde il carico: traffico paralizzato

Ostia – Stamattina si è verificato un incidente in via Mezzocamino tra un’auto e un mezzo pesante. Uno scontro che sta provocando tuttora code sulla via del Mare tra Giardino di Roma e Grande raccordo anulare in entrambe le direzioni.

Il tir a seguito dell’impatto ha perso il carico e sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale per rendere nuovamente agibile la strada.

A dare notizia dell’incidente è Astral infomobilità.

