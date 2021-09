Terracina, non si ferma all’alt dei carabinieri: fermato con coltelli e roncola dopo un inseguimento

Terracina – Nel corso della mattinata odierna, a Terracina, i Carabinieri del locale Norm – aliquota radiomobile, denunciavano all’autorità giudiziaria un 22 enne di Latina, ritenuto responsabile dei reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere ed inottemperanza all’alt degli operatori di polizia.

In particolare il 22enne, durante un controllo alla circolazione stradale operato dai militari dell’arma, non ottemperava all’ invito di fermarsi dandosi alla fuga a bordo della propria auto.

Tempestivamente inseguito dall’equipaggio dei Carabinieri e, raggiunto poco dopo, veniva trovato in possesso di tre coltelli di cui due a serramanico e una roncola, il tutto opportunamente sequestrato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina