A Dragoncello un playground polifunzionale: avviata la procedura di gara

Roma – Prosegue la riqualificazione di Villa Pamphilj e a breve partirà il cantiere del Parco di Valle Santa nel XIV Municipio. Manca poco per l’avvio dei lavori di riforestazione di Villa Ada ed entro la metà del mese di novembre verrà aggiudicata la gara per la realizzazione del Playground polifunzionale di Dragoncello nel X Municipio.

Sono terminati i lavori del primo lotto di Villa Pamphilj, quelli dedicati al ripristino dei viali e alla regimentazione delle acque meteoriche. Manca solo la chiusura ufficiale del cantiere da parte della ditta appaltatrice che sta eseguendo gli ultimi ritocchi. Questi lavori rientrano nel più complessivo intervento di riqualificazione del più grande parco comunale romano, nonché una delle più importanti ville storiche cittadine, per il quale sono stati investiti 1,5 milioni di euro. Sono invece da completare i lavori del secondo lotto, a causa di ritardi nella consegna dei materiali. Gli interventi in corso riguardano, in particolare, il Casale di Giovio, il Giardino delle Palme, il Giardino del Teatro e il Viale del Maglio.

Il Dipartimento Tutela Ambientale è in attesa della certificazione antimafia dell’appaltatore (da parte del B.D.N.A. – Banca dati nazionale unica antimafia) per avviare, a breve, i lavori di riqualificazione del Parco di Valle Santa, area verde di circa 1 ettaro del XIV Municipio, in località Monte dell’Ara – Valle Santa. Il Dipartimento, sulla base delle richieste dei cittadini e del contesto paesaggistico, ha finanziato un ampio intervento con uno stanziamento di circa 449mila euro (408mila il costo dei lavori, più le spese fisse). Il progetto prevede la realizzazione dell’area giochi, dell’area fitness, di aree di sosta, accessi, percorsi pedonali e carrabili. È prevista, inoltre, la messa a dimora di nuove alberature ornamentali e da frutto e il rimodellamento del suolo attraverso la realizzazione di leggeri dossi in terra compattata. L’area sarà dotata inoltre di un impianto di illuminazione e di canali di smaltimento delle acque meteoriche. Verrà realizzato un impianto di adduzione per nuove fontanelle con sistema irriguo eseguito con la captazione del sopravanzo delle fontanelle potabili.

È stata espletata la gara per la riforestazione del Parco di Villa Ada con un’aggiudicazione di circa 270mila euro (spese escluse). Manca poco per l’avvio dei lavori, gli uffici stanno definendo gli ultimi aspetti tecnico-amministrativi. Questo intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’intera Villa che comprende anche il recupero del patrimonio botanico, la messa in sicurezza degli edifici, la completa ristrutturazione del Casale della Finanziera e interventi sui viali.

Il programma di riforestazione riguarda tre diverse aree: Monte Antenne, la sughereta e il declivio verso il lago superiore (alle pendici del colle Cavalle Madri). Oltre alle messa a dimora di alberi, sono previsti interventi di drenaggio e di ripristino del terreno con fertilizzanti.

Entro la metà del mese di novembre verrà aggiudicata la gara per la realizzazione del Playground polifunzionale di Dragoncello nel X Municipio. Seguirà poi la parte esecutiva con l’avvio della cantierizzazione e l’inizio dei lavori veri e propri.

La struttura verrà realizzata nel parco dedicato alle vittime del razzismo, inaugurato a giugno dello scorso anno. Lo spazio affiancherà l’area ludica dove è stata installata una recinzione metallica per una maggiore sicurezza dei bambini e con giochi pensati per tutti, anche per chi ha difficoltà motorie o disabilità.

Questi sono solo alcuni degli oltre 40 interventi di riqualificazione di ville storiche, parchi e aree verdi affidati o in corso in tutta la città; ulteriori 15 interventi sono in fase di progettazione o affidamento.

(Il Faro online)