Ad Anzio tutto pronto per “Nerone e il Palazzo Imperiale”, tra moda, storia e sapori

Anzio – “Nerone e il Palazzo Imperiale”, tra moda, storia e sapori. E’ il filo conduttore dell’evento, organizzato dall’IIS Apicio Colonna Gatti, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Anzio, previsto per oggi, giovedì 30 settembre, dalle ore 17.30, al Parco Archeologico della Villa di Nerone.

Il programma prevede la sfilata della collezione di abiti dell’antica Roma, curata dagli studenti dell’indirizzo “Moda”; a seguire il contributo culturale del professor Clemente Marigliani “Caligola, Nerone e le vicende del Palazzo Imperiale”. Dalle 18.30, invece, l’aperitivo al tramonto, a cura degli studenti dell’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”, con il dolce preparato sulla base della ricetta di Marco Gavio Apicio. Ingresso gratuito, con prenotazione all’indirizzo di posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it .

“Anche durante la stagione autunnale, – afferma l’Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Laura Nolfi – proseguono gli appuntamenti al Parco Archeologico della Villa di Nerone, con la partecipazione attiva degli studenti del territorio, insieme ai loro docenti ed al Dirigente dell’Apicio Colonna Gatti, Maria Rosaria Villani, che ha avviato un innovativo e positivo percorso didattico per i nostri ragazzi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio