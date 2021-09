Al via il Romics 2021: nel weekend 18 treni in più per raggiungere Fiera di Roma

Roma – Saranno 18 treni in aggiunta a quelli normalmente in circolazione sulla FL1 in occasione del “Romics”, il Festival Internazionale del Fumetto che torna ad aprire i battenti alla Fiera di Roma dal 30 settembre al 3 ottobre. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) – in accordo con la Regione Lazio – potenzierà così l’offerta commerciale nel fine settimana tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, aggiungendo ulteriori convogli lungo la tratta Orte-Fiumicino Aeroporto della linea FL1 offrendo circa 20mila posti in più.

I treni fermeranno a Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Inoltre, nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Fiera di Roma saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di Protezione Aziendale che forniranno informazioni alla clientela e aiuteranno i viaggiatori ad acquistare i biglietti direttamente in stazione, evitando la formazione di file o assembramenti. I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo