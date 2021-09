Ardea. 68enne trovata morta in casa, è omicidio: indagato il figlio

Ardea – E’ indagato per omicidio il figlio della donna trovata morta in casa nel pomeriggio di martedì 28 settembre (leggi qui). I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno appena notificato, emessa dalla Procura della Repubblica di Velletri, l’elezione di domicilio a Fabrizio Rocchi, figlio della vittima.

Graziella Bartolotta, 68enne vedova, è stata trovata con una ferita alla testa in un lago di sangue nella sua casa di Tor San Lorenzo, all’interno del residence Verdemare. Da oggi Fabrizio Rocchi è formalmente indagato per l’omicidio di sua madre.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

