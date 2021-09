Bus Ostia-aeroporto di Fiumicino, Falconi: “Serve un nuovo collegamento che parta da Acilia”

Roma – “Basta con gli spot elettorali. La tanto decantata ‘rivoluzione’ del trasporto pubblico nel Municipio X è in realtà un bluff. A partire dalla linea 060 che dalla stazione Lido Centro porta all’aeroporto di Fiumicino”.

È quanto hanno affermato, nel corso di un incontro con i rappresentanti dei Comitati di quartiere del territorio, il candidato civico a Presidente per il centrosinistra Mario Falconi e Leonardo Di Matteo, responsabile mobilità PD della segreteria romana e relatore negli anni 2014 -2015 dell’approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale.

“Tutto un bluff a partire proprio dallo 060 che dalla stazione Lido Centro porta all’Aeroporto di Fiumicino. Una nuova linea voluta fortemente dal M5S ma in realtà si tratta di un doppione, in quanto esiste già un mezzo Cotral che collega Ostia con lo scalo aeroportuale internazionale, del quale peraltro usufruiscono sia i viaggiatori, sia i lavoratori dipendenti. Tra l’altro, nel suo percorso addirittura non effettua neanche la fermata in prossimità del territorio di Ostia Antica”.

“Più logico sarebbe stato come abbiamo sempre richiesto – afferma Di Matteo – istituire una linea con capolinea alla Stazione di Acilia direzione Aeroporto di Fiumicino, che potesse dare risposte ai cittadini di quartieri quali Centro Giano, Casal Bernocchi, Acilia, San Francesco, Dragona , Dragoncello, Bagnoletto, 3 Pizzi di Bagnolo e Ostia Antica attualmente sprovvisti di questo servizio”.

“È un tema fondamentale per il nostro municipio – ha detto ancora Mario Falconi – che assume più rilevanza in quanto il progetto della riorganizzazione del trasporto pubblico locale approvato è stato condiviso a suo tempo con i cittadini”.

“Il tema è dar modo a tutti i residenti del Municipio X di poter usufruire di un trasporto pubblico lineare e soddisfacente. Già nel 2014 – ricorda Di Matteo -con l’approvazione di un progetto di rimodulazione, avevamo predisposto percorsi logici e la copertura del servizio di trasporto pubblico laddove a tutt’oggi non è presente. Un progetto che riguarda tutte le linee bus del territorio. E cosa dire della linea 070 che collega la stazione metro di Cristoforo Colombo all’Eur. Nei giorni scorsi il candidato presidente pentastellato ha magnificato il cambio di percorso della linea dimenticando che con questo provvedimento allunga la percorrenza della linea anche di 30 minuti per raggiungere la stazione di Eur Fermi”.

“La nostra proposta – condivisa dal consigliere capitolino Giovanni Zannola, in linea con Falconi e Di Matteo – è quella di lasciare invariato il percorso dello 070 e di istituire invece la linea 712 che possa dare risposte ai territori di Axa, Malafede e Giardino di Roma, senza stravolgere la vita ai residenti del territorio dell’infernetto. Una decisione scellerata quella Giunta Pentastellata di modificare il percorso della linea 070 e sono numerose giustamente le proteste dei residenti dell’infernetto. E che dire inoltre del bus notturno che serve soltanto una parte di territori – aggiunge Di Matteo – . Nei progetti approvati c’era anche la rimodulazione di questa linea per andare a coprire zone come Ostia Ponente, con l’attuale NME, istituendo una nuova linea intermodale che possa coprire i territori quali Infernetto, Casal Palocco, Acilia , AXA Malafede e Giardino di Roma. Dobbiamo dire basta a tutto questo”.

“Se sarò eletto – ha affermato Mario Falconi – riattiveremo i tavoli per l’attuazione dei progetti approvati nel 2014 -2015 del trasporto pubblico locale e nei primi 100 giorni nomineremo anche un consigliere delegato alla Ferrovia Roma Lido con il compito di istituire un osservatorio permanente con i comitati dei pendolari; un raccordo con il Campidoglio e con la Regione. Una linea strategica per la mobilità del territorio. Ed ancora – conclude Falconi – solleciteremo la nuova fermata di Giardino di Roma e la riattivazione dei lavori per il completamento della stazione Acilia Sud ancora scandalosamente fermi”.

