Cocaina e crack nel pacchetto di sigarette: denunciato spacciatore a Minturno

Minturno – Nella serata di ieri 29 settembre, a Minturno, i militari della sezione radiomobile, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 36enne di Formia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 5 dosi di crack dal peso complessivo di 8 grammi, il tutto sottoposto a sequestro.

La droga si trovava occultata all’interno di un pacchetto di sigarette.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

