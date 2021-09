Covid, a Fiumicino numeri in calo: sono 74 i positivi accertati. Il bollettino del 30 settembre

Fiumicino – “Sono scesi a 74 i positivi nel comune di Fiumicino, di cui 43 uomini e 33 donne, con un’età media di 35 anni. È quanto emerge dal report odierno fornito dalla Asl Roma 3”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Le località più colpite – aggiunge – sono, nell’ordine, Fiumicino e Isola sacra con il 48% dei casi totali, Fregene con il 10%, Aranova e Passoscuro, entrambi al 9%. Ricordo che da ieri nel Lazio è partita la somministrazione della terza dose di vaccino per over 80 e ospiti RSA che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo 2021. È possibile prenotare on line sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home la terza dose oppure richiederla al proprio medico di medicina generale”.

