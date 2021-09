Cricket, agli Europei l’Italia batte l’Inghilterra: è record storico

Non piangono solo i giocatori del Chelsea in Champions League battuti ieri sera dalla Juve, i Lions della Nazionale di calcio sconfitti dall’Italia di Mancini alla finale degli Europei o il team britannico alle Olimpiadi nella 4×100 superato nel finale da un formidabile Filippo Tortu e da una straordinaria squadra azzurra (composta anche da Jacobs, Desalu e Patta). Prosegue la sfida dell’Italia con l’Inghilterra ed è sempre la Nazione Tricolore ad avere la meglio.

Stavolta è nel cricket che la ‘presunta maledizione’ sportiva, nei match tra i due Paesi, sembra proseguire. Lo scorso 28 settembre gli azzurri dello sport più diffuso nell’élite degli ex regni del globo hanno vinto il titolo continentale. Dunque, ancora gli Europei l’evento in cui l’Italia primeggia. Nell’European Cricket Championship T10 è arrivata la prima vittoria della Nazionale italiana dopo 4 sconfitte in due giorni.

L’avversario ostico e più complicato da superare, il dio del cricket nella Bretagna mondiale, è stato battuto, con record storico conquistato. E’ la prima volta in 23 anni di gare e competizioni. Ma l’Italia lo fa per la seconda volta nella sua storia sportiva nella disciplina.

(foto@FederazioneCricketItaliana)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport