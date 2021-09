Elezioni a Roma. Raggi, Michetti, Gualtieri o Calenda: su chi scommettono i bookmaker?

Roma – Testa a testa tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti nelle quote per il sindaco di Roma: secondo Oddsdealer.com, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, il candidato del centrodestra è leggermente favorito a 3 volte la scommessa, tallonato dall’ex ministro dell’Economia a 3,80. Solo terza, riferisce Agipronews, la sindaca uscente, Virginia Raggi (M5s), a 4,70, con Carlo Calenda (Azione) outsider a 5,50. Difficile che a spuntarla sia uno degli altri candidati, con l’opzione “altro” – che raggruppa tutti quelli non inseriti nel quartetto di favoriti – in lavagna a 15,00.

