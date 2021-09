Elezioni amministrative a Formia: come chiedere la tessera elettorale

Formia – In vista delle prossime consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 con eventuale di turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, l’Ufficio Elettorale di Formia rimarrà aperto dal lunedì al venerdì e sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per la consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che ne risultino sprovvisti ed a tutti coloro che avranno compiuto i 18 anni alla data del 3 ottobre 2021.

Inoltre potranno recarsi presso il medesimo Ufficio tutti gli elettori destinatari di cambio del numero ovvero dell’indirizzo della sezione elettorale per l’apposizione dell’apposito tagliando qualora non abbiano ricevuto detto tagliando via posta ordinaria.

Potranno recarsi, altresì, presso l’Ufficio Elettorale gli elettori la cui tessera elettorale non è più utilizzabile, per esaurimento spazio ovvero per smarrimento, ai fini del rinnovo della stessa.

