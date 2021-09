Elezioni, il cardinal vicario al futuro Sindaco: “Roma mantenga la vocazione all’accoglienza”

Roma – “Mi auguro per Roma che mantenga la sua vocazione all’accoglienza, all’inclusione, alla capacità di ospitare“. Lo ha detto il Vicario del Papa a Roma, il cardinale Angelo De Donatis, rispondendo, in una conferenza stampa in Vaticano, alla domanda su che cosa si augura dalla prossima tornata elettorale a Roma. “Qualsiasi persona sia chiamata a rivestire il ruolo pubblico spero abbia a cuore la vocazione universale di questa città“. Quanto all’Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà nel giugno 2022: “Roma sia all’altezza della situazione”. (fonte Ansa)

