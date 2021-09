Il trading di valuta è ancora la coppia più classica

Oggi il word trading è sempre più diffuso in Italia e nel mondo, essendo un’attività sempre più influente nell’economia mondiale.

Il trading è sempre associato al trading di criptovalute, ma il eur usd trading in Italia ha un volume maggiore rispetto al trading di criptovalute.

Come sono nate le criptovalute?

La prima criptovaluta emersa intorno al 2008, era Bitcoin. Il suo vero boom è iniziato nel 2009 e la cosa divertente è che i primi BTC (acronimo di token Bitcoin) sono stati venduti o scambiati per pizza.

Da allora sono successe tante cose, oggi le criptovalute proliferano grazie a una porta che BTC ha aperto. Tuttavia, BTC non è ancora solo la criptovaluta pioniera, ma la più popolare e la migliore quotata nonostante tutto. Ecco perché gli altri sono chiamati altcoin.

Una Alternativa alle valute Fiat

Le valute Fiat, come USD o EUR, sono le più utilizzate in tutto il mondo. Tuttavia, ovviamente ce ne sono molti altri.

Tutte le valute Fiat sono valute centralizzate, controllate dalle banche centrali dei diversi governi di appartenenza. Quindi le criptovalute in generale emergono come alternativa senza intermediari, giocando con fattori come la fluttuazione e il mercato della domanda e dell’offerta.

Trading

Se è vero che le criptovalute sono emerse come alternativa alle valute Fiat, non sono state create solo per servire come mezzo di pagamento. Le criptovalute sono anche sistemi, software e svolgono funzioni sofisticate.

Le criptovalute di maggior successo oggi possono consentire la creazione di contratti intelligenti e alcune addirittura assolvono a funzioni davvero avanzate in termini di tecnologia. Ma la verità è che ciò che si fa di più con le criptovalute è il trading.

Ma non importa quanto sempre più siano accettate in diversi paesi, e anche se ci sono sempre più criptovalute, le valute continuano ad essere più popolari in molti modi.

Primo, perché è tutt’altro che una realtà che le criptovalute siano più popolari delle valute Fiat, e meno se si tratta del dollaro o dell’euro, che sono le valute Fiat più popolari al mondo in modo concreto e comprovato.

D’altra parte, il dollaro e l’euro tendono a cambiare costantemente per questioni commerciali. Ad esempio, un’azienda spagnola che ha bisogno di assumere i servizi di un provider americano deve pagare in dollari ed è molto probabile che scambiano euro con dollari.

La realtà in Italia

In Italia sono sempre di più le persone interessate al mondo del trading. Ricorda che il trading riguarda il mercato di criptovalute, valute e azioni in base alle fluttuazioni. Puoi realizzare un profitto acquistando una moneta per un valore e poi vendendola per uno più alto.

Tuttavia, nonostante ci siano sempre più esperti di criptovalute, le coppie di valute sono sempre di maggior volume perché come già detto all’inizio di questo articolo, la domanda e l’utilizzo delle valute Fiat è ancora molto superiore a quella delle criptovalute.

Nel caso specifico dell’Italia, anche il turismo è un settore che contribuisce allo scambio di dollari per euro, e da qui il boom che questa coppia ha nelle diverse piattaforme di trading da cui è possibile operare in Italia.

Quindi, anche se ci sono decine, centinaia e persino migliaia di coppie di criptovalute nel Forex, saranno sempre le valute Fiat a generare più interesse, almeno dal punto di vista dell’utilità. Questo perché le criptovalute offrono molti vantaggi e funzioni, ma non sono ancora valute ufficiali accettate come metodo di pagamento in tutto il mondo.

In effetti, non esiste una città completa in cui tutti gli stabilimenti accettino le criptovalute come mezzo di pagamento, sebbene la pandemia abbia portato la necessità di rafforzare la digitalizzazione delle transazioni ed è qui che le criptovalute iniziano ad assumere maggiore valore.

Nonostante tutto, in Italia le valute Fiat sono ancora le coppie più interessanti, non solo nel trading ma negli scambi in generale.

Detto questo, e ancora una volta nonostante la pandemia globale, le valute Fiat continuano ad essere più rilevanti delle coppie di criptovalute.

