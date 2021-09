Macabra scoperta sulle spiagge di Focene: spunta la carcassa di una volpe 

Fiumicino – Una macabra scoperta quella avvenuta ieri, 29 settembre 2021, sulle spiagge di Focene: è stata trovata la carcassa di una volpe tra la sabbia del bagnasciuga davanti allo stabilimento Onda Blu. A renderlo noto, è una residente tramite Facebook: “Penso sia stata avvelenata” si legge nel post.

Infatti, sembrerebbe che la volpe abbia la bocca spalancata e che questo succeda in caso di avvelenamento. Le volpi sono solite ad aggirarsi per Focene, soprattutto di notte sulle spiagge, alla ricerca di cibo da portare anche ai propri piccoli e sono per lo più innocue. I residenti spesso se le trovano anche davanti alle abitazioni, ma non hanno mai recato fastidi.

Ora si interrogano sull’ipotesi dell’avvelenamento, mentre le effettive cause della morte di questo animale sono ancora da accertare.

(Foto Facebook – @Nuovo Comitato Cittadino Focene – @TizianaCerquetti)

