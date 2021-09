Mennea Day 2021, a Caracalla giovani in pista per celebrare il grande Pietro

Roma – Tutti in pista a Roma per il Mennea Day. Nello scenario delle Terme di Caracalla, allo stadio Nando Martellini, si è celebrato il grande Pietro, campione azzurro, e il suo mitico record del mondo di 19.72 nei 200 metri a Città del Messico nel 1979, tuttora primato europeo.

Quest’anno nella Capitale la manifestazione non si è svolta nella classica data del 12 settembre, ma è stata inserita nel contesto della Settimana europea dello sport voluta dalla UE per promuovere l’attività fisica come mezzo fondamentale per migliorare il benessere e la salute delle persone.

Tanti gli ospiti tra i quali la moglie della Freccia del Sud, Manuela Olivieri, a premiare i vincitori con il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei e la vicepresidente vicaria del Coni Silvia Salis, insieme a Vito Borrelli per la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a Fabio Martelli, numero uno del Comitato regionale Fidal Lazio, e Alessandra Palombo, presidente del Comitato provinciale Fidal Roma che organizza l’evento.

Nella sfida sui 200 metri i migliori tempi sono stati quelli della promessa Matteo Spuri (Atl. Avis Fano) in 21.67 (+1.2) tra gli uomini e dell’allieva Camilla Duri (Studentesca Rieti Milardi) al femminile con 25.87 (-0.4). In chiusura, la sfilata e poi la gara dei giovanissimi atleti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, dai cinque ai quindici anni di età. (Fidal Lazio)

(foto@Andrea De Angelis)

