Mensa a Pomezia, il Comune incontra i Dirigenti scolastici

Pomezia – L’Assessora Miriam Delvecchio ha incontrato i Dirigenti scolastici dei plessi di Pomezia e Torvaianica.

Oggetto della riunione, il servizio di refezione scolastica, il cui avvio è previsto per il prossimo 4 ottobre per le scuole Trilussa e Via della Tecnica.

Negli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi e De Andrè la mensa partirà il 4 ottobre nelle scuole dell’infanzia e l’11 nelle scuole secondarie di primo grado. Partenza il 4 ottobre per la scuola dell’infanzia e il plesso di via Cincinnato (secondaria di primo grado) dell’IC Orazio; quanto al plesso Margherita Hack seguiranno comunicazioni sul sito istituzionale.

“Questa mattina abbiamo fatto il punto sulla situazione – commenta l’Assessora Delvecchio – Anche quest’anno siamo chiamati ad affrontare una serie di criticità organizzative che non dipendono dalla gestione del Comune o dagli istituti scolastici, prima fra tutte l’assenza dell’organico. Grazie alla sinergia messa in piedi tra Comune, scuole e ditta preposta alla refezione, ci teniamo a rassicurare le famiglie che siamo pronti per ripartire con un servizio efficiente e in piena sicurezza”.

