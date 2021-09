Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il fronte che mercoledì avrà interessato parte d’Italia con alcuni rovesci o temporali sfilerà giovedì verso est portandosi sui Balcani, ma sarà seguito da un flusso di correnti che tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali e che riproporranno una certa instabilità in giornata sul versante adriatico e sulle zone interne del Centro-Sud, con nuovi rovesci o temporaleschi localmente forti e accompagnati da grandine. Sul resto d’Italia le condizioni si mostreranno più stabili e soleggiate, grazie al rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-meridionale, con il bel tempo che nella giornata di venerdì cercherà di affermarsi anche al Centro-Sud, seppur con ancora alcune locali insidie. Nel dettaglio:

METEO GIOVEDÌ 30 AGOSTO. Al mattino un po’ di variabilità su Nordest, versante adriatico e Sud in genere, qualche piovasco possibile su pianure venete ed emiliane, nonché sulle coste dell’Adriatico centrale tra Marche ed Abruzzo, e sul nordest della Sicilia; altrove avvio di giornata stabile e in gran parte soleggiato, ma dal pomeriggio instabilità in intensificazione lungo la dorsale appenninica con qualche qualche rovescio o anche temporale tra il settore tosco-emiliano e quello calabro-lucano, in sconfinamento entro sera a parte delle coste del medio-basso Tirreno con locali grandinate non escluse tra basso Lazio, Campania e Calabria in generale. Fino a sera qualche rovescio anche sulla Sicilia centro-orientale, alcune piogge in arrivo entro fine giornata sull’alto Piemonte. Temperature in diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: correnti nord orientali interessano Toscana, Umbria e Lazio, per una giornata tra sole e nubi sparse. Addensamenti diurni sui settori appenninici toscani, associati a qualche sporadico piovasco, mentre sul basso Lazio il pomeriggio si presenterà instabile con lo sviluppo di locali rovesci o temporali sui settori interni e appenninici; possibili spunti piovosi anche sul Lazio centrale, tra Roma e Castelli Romani entro tardo pomeriggio/prima sera. Precipitazioni in possibile sconfinamento entro sera sui settori costieri del basso Lazio. Da segnalare la possibile presenza di foschie e locali banchi di nubi basse entro tarda notte/ primo mattino sulle valli Tosco-Umbre e localmente laziali; in successivo rapido dissolvimento. Temperature senza grandi variazioni. Venti in rinforzo da Nordest nell’entroterra, moderati da Nordovest lungo le coste durante il pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni ritroveremo pressioni medie e livellate con correnti spesso nord orientali su Toscana, Umbria e Lazio. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa, e instabilità pomeridiana lungo l’Appennino e in particolare sul medio-basso Lazio, qui con rovesci e locali temporali anche intensi. Durante le ore più fredde non sono esclusi anche banchi di nebbia o nubi basse su vallate tosco-umbre e localmente laziali. Seguirà un venerdì tra sole e nubi sparse, localmente irregolari, con possibili isolati e brevi rovesci pomeridiani soltanto lungo l’Appennino. Clima diurno sempre piuttosto caldo con massime spesso sopra la media. Moderato peggioramento nel weekend (necessita di ulteriori conferme) per il transito di correnti atlantiche, che porteranno variabilità con locali rovesci su Appennino e occasionali piogge sparse anche su pianure e coste; parziale calo termico.

(Fonte: 3B Meteo)